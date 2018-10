Google Car : un endormissement au volant à l’origine de l’accident

Les conducteurs de Waymo travaillent-ils trop ?

La voiture autonome, rempart contre les accidents de la route

Selon nos confrères d'outre-Atlantique du site, le « conducteur de sécurité » du Chrysler Pacifica qui s'est écrasé sur l'autoroute en juin dernier s'est assoupi au volant du véhicule autonome et aurait. Une petite sieste qui aurait pu lui coûter cher !Le conducteur somnolant n'aurait entendu aucun des avertissements du véhicule, les signaux sonores et lumineux n'ont apparemment pas été suffisants pour le réveiller. Heureusement, il s'en est sorti indemne et a repris ses esprits après le crash de la voiture. Mais là où il a peut-être encore eu plus de chance, c'est que l'accident n'a impliqué aucun autre véhicule et n'a fait que très peu de dégâts. Toutefois, à l'heure actuelle, le conducteur ne travaille plus pour la filiale d'Alphabet.Waymo, qui tente de développer des véhicules le plus autonomes possible, a réduit le nombre de conducteurs de sécurité dans ces prototypes, passant de deux agents à un seul., qui ne sont autres que des ingénieurs. Cependant, travailler seul et rester concentré sur la route pendant près de 10 heures n'est pas forcément une mince affaire, surtout pour ceux qui travaillent de nuit.Dans le secteur des véhicules autonomes, tout le monde à l'air d'accord sur un point :. Ainsi, l'argument premier de chacun des projets de voitures autonomes est de sauver des vies humaines en évitant des milliers d'accidents annuels.Selon eux, les systèmes informatisés sont bien plus fiables que les humains et bénéficient d'un meilleur temps de réaction. Il est vrai que, selon les statistiques, 90% des accidents de la route mortels sont liés à une erreur humaine et pourraient donc être évités.