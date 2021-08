Accident d’un véhicule semi autonome Toyota au village paralympique : les opérateurs pensaient que "l’humain allait s’arrêter"

Alors que l'athlète, malvoyant, se remet tranquillement de l'accident, Toyota, le fabricant du véhicule mis en cause, a rapidement été sous le feu des critiques. Le constructeur a dû s'excuser et publier un communiqué de presse dans l'urgence, communiqué par lequel elle a exprimé ses "plus sincères excuses" envers la personne blessée. "Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a ajouté l'entreprise, avant de s'excuser pour les inconvénients causés à celles et ceux qui utilisent les véhicules de mobilité du village des athlètes, mobilisés 24 heures sur 24 depuis plus d'un mois maintenant et le début des Jeux olympiques.