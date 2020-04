Netflix met en place de nouveaux filtres destinés au contrôle parental

© Paul Stringer/Shutterstock.com

Ce contrôle parental amélioré doit séduire le jeune public comme les parents, dont beaucoup se sont déjà tournés vers Disney+ La principale fonctionnalité est le filtrage par titre, Netflix donnant la possibilité de retirer un film des choix de visionnage en recherchant son titre. Par exemple, si un film commeest listé parmi les exceptions, il n'apparaîtra pas dans les films pouvant être visionnés sur le compte.La société a également ajouté la protection de compte par code PIN et la possibilité de visualiser l'historique d'un compte. Netflix désactive également la lecture automatique des émissions de télévision dans les profils des enfants, une fonctionnalité utile aux parents souhaitant limiter le temps d'écran.Michelle Parsons, la cheffe de produit enfants chez Netflix, a déclaré dans un post de blog que «».Netflix tient à son audience la plus jeune : d'après une interview donnée au New York Times en 2019, 60 % des abonnés Netflix regardent du contenu spécifiquement conçus pour les familles et les enfants. Une audience que le lancement de Disney+ risque de remettre en question.