Netflix confirme que Castlevania reviendra pour une saison 4

Netflix annonce la saison 4 de Castlevania

Source : Techradar

Les 10 épisodes de la saison 3 de Castlevania sont arrivés sur Netflix le 5 mars 2020, après deux ans d'attente pour les fans... En sera-t-il de même pour la saison 4 ?C'est sur le compte Twitter U.S. de Netflix que l'annonce a été faite, ce 27 mars 2020 : la saison 4 dearrive ! Évidemment, à peine vingt jours après la sortie de la troisième saison, la plateforme n'a pas donné plus de détails, on ne connaît donc pas la date de sortie éventuelle - ni même l'année de sortie.L'attente risque d'être longue pour les fans. Tout d'abord, les saisons desont de plus en plus longues, passant de quatre épisodes pour la première saison à dix pour la troisième. Elles sont donc plus longues à produire. En outre, le producteur exécutif et le scénariste attitrés de la série ne sont pas disponibles actuellement.En effet, Kevin Folde et Warren Ellis travaillent sur une autre série d'animation pour Netflix appelée. La plateforme a commandé huit épisodes de cette dernière en octobre 2019, qui passeront donc en priorité par rapport à cette nouvelle saison de