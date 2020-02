Castlevania reviendra pour une troisième saison début mars sur Netflix

© Netflix

Castlevania, la saison 3 annoncée pour le 5 mars !

Source : GamesRadar

Le 5 mars prochain Netflix va donc accueillir la troisième saison de la série animée. Rappelons que la première saison (de quatre épisodes) avait été lancée durant l'été 2017.Cette troisième saison sera composée de dix épisodes au total et permettra évidemment de retrouver les principaux protagonistes, à commencer bien sûr par Trevor Belmont, mais aussi la magicienne Sypha, et Adrian Alucard Tepes. À l'heure actuelle, pas de trailer, mais un artwork et la promesse de proposer plus de mystères, de meurtres, de chaos et de vampires (forcément) que jamais.Rendez-vous est pris pour le mois prochain donc, juste le temps de (re)termineret bien sûr