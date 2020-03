Castlevania: Symphony of the Night s'invite sur mobile juste avant la nouvelle saison Netflix

© Konami

Une légende à petit prix

Un bel outil promotionnel avant le retour de la série

En 1997,venait éblouir les joueurs PlayStation. Créé par Koji Igarashi (à qui nous devons le récent), cet opus a totalement réinventé la saga de Konami. En effet, il optait pour un gameplay tourné vers l'exploration avec des éléments RPG plutôt que de mises sur une action débridée. C'est cet épisode qui donnera naissance au genre(contraction évidente entre le nom des licenceset).Aujourd'hui, c'est bien ce mythe qui revient sur le devant de la scène. Sans annonce préalable, l'éditeur japonais a décidé de sortir une version mobile de. Le jeu est donc désormais disponible sur les appareils iOS et Android pour seulement 3,49€. Les joueurs peuvent donc replonger dans cette aventure dans laquelle nous incarnons Alucard, un demi-aventure qui s'aventure dans le château de Dracula.Cette édition mobile reprend les éléments des portages PSP et PS4 du soft. Ainsi, nous pouvons apprécier la présence de 6 langues différentes (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) ou encore de la compatibilité avec des manettes externes. Un nouveau système de sauvegarde est également de la partie. Enfin, les succès font leur apparition dans cette version.En ce qui concerne la série d'animation Netflix, la saison 3 débutera le 5 mars prochain . Elle sera composée d'une dizaine d'épisodes et mettra à nouveau en scène le charismatique Trevor Belmont. Nous y retrouverons Richard Armitage, pour le doublage du héros, et d'autres acteurs comme James Callis et Graham McTavish.