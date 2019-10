Netflix teste la lecture accélérée sur Android... pour satisfaire les gros consommateurs

Une option pour les binge-watchers

Seulement sur Android (pour l'instant)

Source : Android Police

Vous rêvez de pouvoir regarder vos épisodes de série en accéléré ? Et bien votre rêve va bientôt devenir réalité sur Netflix.rapporte en effet que le service de streaming vidéo a commencé des tests dans ce sens. L'option permettrait de modifier la vitesse de diffusion soit pour une lecture 0,5x ou 0,75x plus lente, soit pour une lecture 1,25x ou jusqu'à 1,5x plus rapide.Bien sûr, regarder au ralenti ou en accéléré altère quelque peu l'oeuvre originale : avec de tels paramètres, le spectateur perd le rythme de narration et le tempo précis choisis par le réalisateur. Néanmoins, le ralenti peut être utile pour regarder un film ou une série dans une langue qu'on a du mal à comprendre et que l'on veut apprendre, par exemple. L'accéléré, quant à lui, est de plus en plus utilisé. Il permet de consommer massivement des contenus en un minimum de temps. Si vous commencez une série qui en est déjà à la saison 8 par exemple, vous avez la possibilité de passer moins de temps à rattraper votre « retard ».Pour l'heure, cette fonctionnalité n'a été repérée que sur Android. S'agissant encore d'une phase d'essai, l'option n'est disponible que sur un nombre limité d'appareils. De notre côté, nous avons réalisé le test sur deux mobiles Android avec l'application Netflix mise à jour et le changement de vitesse ne nous a été proposé sur aucun des deux.On peut s'attendre à ce que ce nouveau paramètre débarque peu à peu sur les différentes plateformes, comme AndroidTV, iOS, Apple TV et tous les autres (nombreux) supports sur lesquels Netflix est présent. Il est cependant possible que l'on doive encore attendre quelques mois avant que tous les utilisateurs de la plateforme y aient accès. Récemment, Netflix a aussi introduit un nouvel onglet « Nouveautés » ainsi qu'un bouton de notification de contenus