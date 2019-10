"Démarrant", "Regardant", "Finissant" : comment Netflix suit le comportement de ses abonnés

Trois types d'utilisateurs

Les « starters », qui sont ceux qui regardent deux minutes d'un film ou d'un épisode d'une série

», qui sont ceux qui regardent deux minutes d'un film ou d'un épisode d'une série

Les « completers », qui regardent au moins 90 % d'un film ou d'une saison d'une série

», qui regardent au moins 90 % d'un film ou d'une saison d'une série

Entre les deux, les « watchers », qui atteignent 70 % d'un programme, qu'il s'agisse d'un film ou d'un épisode d'une série

L'avenir des programmes en dépend

Source : The Verge

Comment est prise la décision de prolonger ou d'arrêter une série ? Dans une lettre adressée au Parlement du Royaume-Uni (dans le cadre d'une demande d'information de la part des autorités), Netflix dévoile les indicateurs servant de base à cette réflexion.Ainsi, la plateforme classe les spectateurs d'un programme en trois catégories :Ce dernier indicateur est d'ailleurs le plus utilisé par Netflix. Il permet notamment à l'entreprise de communiquer sur ses chiffres de spectateurs et de volume de contenus regardés, tant auprès du public que de ses investisseurs. C'est aussi la statistique affichée quand il s'agit d'annoncer, par exemple, qu'une série a battu des records d'audience Les deux autres données sont également communiquées aux producteurs et aux réalisateurs. Selon Netflix, elles leur «». L'idée est ainsi de s'adapter au comportement des utilisateurs, mais aussi, bien entendu, de ne pas renouveler un programme qui ne présenterait pas de statistiques suffisamment intéressantes pour la plateforme. Pour celle-ci, chaque création doit contribuer à un double effort : éviter que les abonnés aient envie d'annuler leur souscription et en attirer de nouveaux.Dans un souci de transparence, les dirigeants de l'entreprise affirment vouloir partager de plus en plus ces indicateurs, que Ted Sarandos, responsable du contenu de Netflix, voit «». Quoi qu'il en soit, au bout du compte, ce sont les chiffres qui décident de l'avenir des programmes.