Netflix n’empêchera pas (tout de suite) de partager votre compte avec vos amis

Source : 01Net

Depuis quelques semaines maintenant, de nombreuses rumeurs laissent entendre que Netflix aurait dans l'idée d'empêcher le partage de comptes . Un partage qui fait le bonheur des utilisateurs, mais qui fait également perdre très gros à Netflix...Toutefois, selon le Directeur produits de Netflix, Greg Peters, le groupe doit encore examiner la situation, et n'a pas de projet particulier à annoncer à ce stade pour changer les choses concernant le partage de comptes.Pour Netflix, l'objectif serait évidemment d'inciter les utilisateurs qui utilisent le compte d'une autre personne, à souscrire à leur tour un abonnement, et non pas d'abandonner la plateforme. Le groupe réfléchit donc à une solution et, pour l'heure, les comptes partagés n'ont a priori pas trop de souci à se faire.