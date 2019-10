Selon Médiamétrie, 9 Français sur 10 partagent leur abonnement Netflix, notamment hors cercle familial

Le partage de compte générerait de futurs abonnements

Une popularité qui devrait s'accentuer avec les offres à venir

Source : Médiamétrie

On ne vous apprendra rien en vous disant que sur les millions d'utilisateurs de Netflix, une grande quantité profite en réalité du compte de quelqu'un d'autre. Mais quelle proportion représente ce phénomène ?La dernière étude de Médiamétrie sur la SVOD permet de répondre à la question. Pour établir son rapport, l'entreprise s'est appuyée sur les mesures d'audience des différentes plateformes, ainsi que sur une enquête réalisée auprès de plus de 4 000 internautes français, du 11 juin au 5 juillet 2019.Le premier enseignement de cette étude est la toujours plus grande popularité des services de vidéo à la demande. Ainsi, au cours des 12 derniers mois, 17,3 millions de Français ont regardé au moins un programme sur une telle plateforme, un chiffre en hausse de 3 millions. Dans cet écosystème en plein essor, c'est bien entendu Netflix qui tire le plus son épingle du jeu, avec 80 % des amateurs de streaming qui y ont eu recours lors de ces 12 derniers mois.Ensuite, c'est le partage de compte qui est mis en lumière par Médiamétrie, un procédé peut-être encore plus courant que ce qu'on pouvait imaginer. Car en France, «». Dans ce cadre, le cercle familial reste privilégié, concentrant 84 % des cas. Mais si on considère les 6 millions d'abonnés à Netflix dans l'Hexagone , cela ferait tout de même plus de 850 000 inscrits qui partageraient leur compte à des amis...La pratique ne serait toutefois pas si préjudiciable aux plateformes de SVOD, car elle leur permettrait de créer «», selon Médiamétrie. D'ailleurs, l'entreprise de Reed Hastings n'a jamais vraiment cherché à véritablement limiter ce phénomène.Par ailleurs, sans surprise, les programmes les plus visionnés sur Netflix sont les séries. Pour les regarder, une grande majorité d'utilisateurs utilisent plusieurs écrans. Et leurs habitudes dépendent de leur âge : les 13-34 ans privilégient l'ordinateur, alors que leurs aînés utilisent principalement les écrans de télévision.Enfin, le succès rencontré par les plateformes de SVOD ne semble pas près de s'arrêter. Près de 3 millions de non-abonnés français envisageraient ainsi de souscrire à un tel service. Quant à ceux qui possèdent déjà un abonnement, ils sont plus de 90 % à vouloir le maintenir. 10 % d'entre eux pourraient même se laisser tenter par une deuxième souscription, avec une attente particulière manifestée pour la future offre Disney+.