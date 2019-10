Netflix met finalement en ligne les épisodes censurés de South Park

© Comedy Central

Une histoire à dormir debout

Les épisodes sont de retour !

Source : BFM TV

Si les fans se sont rapidement réjouis, ils ont déchanté tout aussi vite lorsqu'il a été constaté que des épisodes manquaient à l'appel...À l'heure actuelle, Netflix propose uniquement les saisons 15 à 21 de la série créée par Trey Parker et Matt Stone. S'il n'y a pas de mal à cela, nous ne pouvons pas en dire autant sur l'absence d'une dizaine d'épisodes. Ces derniers avaient été tout bonnement retirés car jugés trop offensants. Ainsi, le service de vidéo en streaming avait même été forcé de répondre à la polémique sur Twitter. Malheureusement, cela n'avait pas arrangé les choses....Dans un premier temps, Netflix avait précisé que les épisodes n'étaient pas présents à cause de la censure. Ils étaient soi-disant «» En effet, des thèmes abordés font directement référence à la Shoah, à Oussama Ben Laden ou encore à l'autisme. Quelques heures après ce tweet, la multinationale américaine est revenue sur ses propos en précisant que «».Ce vendredi 11 octobre, un nouveau retournement de situation s'est déroulé sous nos yeux. En effet, de nombreux internautes ont remarqué que les dix épisodes absents ont finalement été ajoutés sur Netflix. Ils peuvent donc être visionnés librement sans la moindre censure. La plateforme de streaming n'a pas communiqué à ce sujet. Nous ne savons donc pas pourquoi cet ajout de dernière minute a eu lieu.L'ayant-droit, la société Viacom, ne s'est pas non plus prononcée sur cette polémique. Le silence radio autour de cette affaire suscite forcément de nombreuses interrogations. Quoi qu'il en soit, les fans peuvent maintenant apprécier les sept saisons disponibles sur Netflix dans leur intégralité. Les 15 premières saisons arriveront prochainement sur Amazon Prime Video.