South Park censuré sur Netflix France : la plateforme s'explique... puis se contredit elle-même

Alerte à la censure

J'ai été assez surpris en apprenant que #SouthPark arrivait sur @NetflixFR la série étant TRES loin des valeurs qu'ils défendent

Je me suis ravisé en apprenant qu'ils ne la diffuseront qu'à partir de la saison 15, les + "corrects" donc. Mais un détail a attisé ma curiosité⬇️ pic.twitter.com/Ac3GTxPJge — Gordon le FDP (@GordonLeFDP) October 5, 2019

Il manque des épisodes de South Park. Pourquoi ?



Des épisodes ont été censurés lors de leur toute première diffusion en France. Ils sont considérés comme dénigrants pour certaines communautés par les autorités audiovisuelles locales. On le respecte pour des raisons légales. https://t.co/LOCknrTzoH — Netflix France (@NetflixFR) October 7, 2019

Le CSA étranger à l'affaire

ERRATUM : Dans notre précédent tweet, nous avons partagé une explication erronée. Les épisodes de South Park disponibles sur Netflix sont, tout simplement, ceux que les ayant-droits nous ont proposés. Désolé pour cela. — Netflix France (@NetflixFR) October 7, 2019

Les fans français de la sérieont dû se réjouir le 26 septembre dernier, avec l'arrivée sur la version française de Netflix des aventures de Stan, Kyle, Cartman et Kenny. Mais en réalité, il ne s'agissait que des saisons 15 à 21, et pas vraiment au complet.C'est ce qu'a noté un utilisateur sur Twitter : plusieurs épisodes - une dizaine au total - étaient inexplicablement passés à la trappe. Parmi les titres censurés : « Taille du Membre Indexée », « Chiasse Burger », ou encore « Va te faire financer ».Face à ces accusations, la plateforme de streaming a répondu, toujours via Twitter. Selon l'entreprise, le problème viendrait de «». Ainsi, les épisodes concernés auraient «» et «».Fin de la polémique ? Pas tout à fait. Car en lisant l'explication de Netflix, on serait tenté de penser que la consigne vient du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), principal organe de régulation des médias français. Mais l'autorité affirme n'avoir joué aucun rôle dans la décision du leader de la SVOD, et pour cause : elle ne peut pas imposer de règles avant la diffusion des programmes. En l'occurrence, seuls deux épisodes auraient fait l'objet d'une recommandation de la part du CSA, lors de leur première diffusion en France, sur la chaîne Game One.La thèse défendue par Netflix semblait donc tomber à l'eau. En fin de compte, l'entreprise a publié un tweet présentant une nouvelle version de l'histoire : il ne s'agirait finalement que d'une histoire de droits d'auteur, accordés ou non selon les épisodes.Un tel retournement de situation reste intrigant. Et conduit à s'interroger sur l'ensemble des contenus présents sur Netflix : sont-ils fidèles à la création des auteurs ou font-ils l'objet d'une « relecture » préalable à leur diffusion ? Quoi qu'il en soit, si la plateforme espérait éviter les polémiques en censurant certains épisodes, l'opération paraît être un échec.