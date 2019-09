Netflix : le HDR10 débarque sur les Pixel 3 et 4, le ROG Phone II, le Galaxy Note 10...

Le HDR10 disponible pour des millions d'utilisateurs Netflix

Source : Android Police

Alors que de nouveaux acteurs arrivent sur le marché du streaming vidéo, Netflix essaie de conserver sa place de leader en misant à la fois sur la richesse de son catalogue et sur les technologies d'images utilisées.Le service propose déjà depuis plusieurs années de nombreux contenus encodés en HDR, offrant ainsi un contraste renforcé et des couleurs plus riches. L'image flatte la rétine, particulièrement sur les écrans OLED qui tirent parti de cette plage dynamique étendue.Or,a récemment déniché une page de support qui liste les nombreux smartphones qui devraient être compatibles, prochainement, avec les programmes Netflix en HDR10. On y retrouve les Pixel 3 et les prochains Pixel 4 de Google, mais également les tablettes Fire HD d'Amazon, la Galaxy Tab S6 de Samsung ou encore le Galaxy Fold Le Galaxy Note 10 (mais pas la version Plus), le Sony Xperia 1 ou encore le Xiaomi Mi 9T sont également mentionnés, ce qui va permettre à des millions de spectateurs de découvrir les avantages du HDR sur leurs appareils.