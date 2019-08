Netflix vient de franchir la barre des 5 milliards de... DVD loués

(© Twitter @dvdnetflix)

DVD.com ne compte plus que 2,4 millions d'abonnés...

...mais rapporte encore beaucoup d'argent à Netflix

Source : Variety

Avant de devenir le géant mondial du streaming vidéo qu'il est devenu seulement quelques années après avoir mis les pieds dans la vidéo à la demande en 2007,a explosé grâce au DVD à sa création, en 1999. Alors en plein essor, le format séduit le fondateur Reed Hastings qui se tourna vers la location de DVD par abonnement mensuel. À cette époque, le numérique n'en est qu'à ses balbutiements. Le 26 août 2019, Netflix a franchi la barre des 5 milliards deloués.Le Netflix du DVD, c'est l'enveloppe rouge déposée dans sa boîte aux lettres, avec à l'intérieur le DVD commandé. Au fil des années, les courbes entre cette activité primaire et la SVoD se sont naturellement croisées.Aujourd'hui, 150 millions de personnes à travers le monde sont abonnées à la plateforme de streaming.. En 2011, la filiale du groupe en charge de cette activité comptait encore 14 millions de membres.L'activité DVD de Netflix n'existe qu'aux États-Unis. Il est possible, pour un abonnement dont le prix est compris entre 5 et 15 dollars par mois, de recevoir des DVD chez soi, issus d'que celui de la plateforme de streaming (6 000). Netflix a gagnégrâce à sa filiale. On a vu plus petit comme goutte d'eau.L'histoire retiendra que le cinq milliardième film loué est le biopic sur Elton John,, sorti cette année dans les salles. Les équipes de DVD Netflix ont fêté l'événement une coupe de champagne à la main.