Netflix teste des "Collections" de programmes sélectionnées par ses équipes

Une manière de découvrir des contenus relégués au bas du catalogue



Source : The Verge

Remettre un peu d'humain dans la machine. C'est à quoi s'attelle actuellementqui teste sur son application iOS une nouvelle rubrique appelée «».Différents programmes sont regroupés par, comme « Explorer la Grande-Bretagne » « Court et drôle » ou encore « Aventures artistiques ». Ce sontselon leur genre et leurs thématiques, et cela permet de découvrir quelques séries, films ou spectacles passés inaperçus à côté des mastodontes Stanger Things ou 13 Reasons Why , mis logiquement en avant par l'algorithme.», explique un porte-parole de l'entreprise à TechCrunch La fonctionnalité est actuellement réservée à une poignée d'utilisateurs iPhone ou iPad, et pourra dans les mois suivantssi les retours de ces derniers sont positifs.