Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) de retour dans la série SF de Netflix : Another Life

Another Life, la nouvelle pépite SF de Netflix ?

Katee Sackhoff dans une bande-annonce prometteuse

Source : The Verge

Après la saison 3 de Stranger Things et son lot d'émotions fortes, Netflix revient déjà avec une nouvelle série de SF prometteuse.Si Netflix veut réduire ses productions coûteuses , le leader de la SVOD multiplie tout de même les tentatives pour proposer de bonnes exclusivités. Avec, la plateforme de streaming prend la direction du. Cette nouvelle série de science-fiction de Netflix comptera, qui seront disponiblessur la plateforme.Le synopsis ? Alors qu'un étrange vaisseau extra-terrestre atterrit sur Terre, la commandante Niko Breckinridge () est choisie pour s'aventurer dans l'espace et entrer en contact avec les êtres qui ont envoyé cet artefact. Cependant, au cours de ses recherches, l'équipage doit faire face à des horreurs inexplicables, tandis qu'ils découvrent que l'humanité toute entière est en danger. Netflix a dévoilé la, dans laquelle on retrouve Katee Sackhoff,de. La vidéo de deux minutes laisse apparaître une partie de l'intrigue à travers des plans dynamiques et des effets spéciaux particulièrement propres. On peut également découvrir les membres de l'équipage du vaisseau, qui sont aussi des visages bien connus du petit écran.Ainsi, on retrouve Tyler Hoechlin (), Elizabeth Ludlow (), Blue Hunt (), Samuel Anderson () ou encore Justin Chatwin (). L'actrice Selma Blair, qui tenait le rôle de la pyrokinésiste Liz Sherman dans la sagade Guillermo del Toro, sera également de la partie.semble être une série SF plutôt prometteuse, bien qu'elle soit assez proche de Nightflyers , leadapté d'une oeuvre de George R.R Martin () et annulé au terme de sa première saison...