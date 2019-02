RGPD : Netflix enregistre vos choix dans Black Mirror Bandersnatch

Crédits : Netflix

L'objectif ? Aider Netflix à s'améliorer

Netflix a joué cartes sur table, mais a-t-il joué franc jeu ?

Source : Motherboard

Michael Veale, un chercheur de l'University College de Londres, a fait valoir les clauses duafin d'obtenir le détail des informations collectées par la plateforme lors du visionnage de l'épisode de la sérieSans surprise : rien n'échappe à l'entreprise.Dans l'archive ainsi fournie à Veale par Netflix, le chercheur a pu découvrir que l'intégralité des choix qu'il avait faits au cours de ses visionnages avait étépar la plateforme. Tout cela dans le but d' «», s'est vu préciser l'intéressé via un email du service de SVOD.Mais après tout,Correct, mais selon Veale, l'entreprise de Reed Hastings devrait rappeler à l'utilisateur que dans le cas d'une aventure dont vous êtes le héros, les données collectées concerneront la moindre action entreprise. De plus, précise le chercheur, la plateforme vidéo devrait tout simplementcette collecte.Netflix s'est aussi voulu particulièrement évasif concernantde ce type de données. Veale regrette par ailleurs que ces données ne soient pas anonymisées et clairement rattachées au compte de chaque client.Lu comme cela, on pourrait penser que Netflix fait partie de ces entreprises que l'on appelle « GDPR compliant » (respectueuses du RGPD), dans le sens où une simple demande par email a suffi à Michael Veale pour obtenir les informations dont il avait besoin.L'intéressé a cependant. En effet, Michael Veale jouit d'une petite notoriété dans le milieu. Depuis la mise en place du RGPD en mai dernier, l'homme s'est fait connaître en toquant à la porte de nombreuses entreprises de la tech pour voir à quel point elles étaient prêtes à respecter les prérogatives du règlement européen.Des collègues menant des études similaires, mais moins connus, «», raconte le chercheur britannique.Du reste, la démarche de Michael Veale a aussi pour objectif deet à oser émettre des demandes aux services desquels ils sont clients. «», conclut Veale. «».