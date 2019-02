Cette extension Chrome vous permet d'apprendre une nouvelle langue en regardant Netflix

Un complément d'apprentissage

Des finitions techniques encore à peaufiner

Si l'immersion dans un pays étranger durant plusieurs mois reste la meilleure des solutions pour, plusieurs outils numériques, tels que les sites internet et les applications mobiles, nous permettent aujourd'hui d'améliorer notre niveau de manière considérable, tout en restant derrière un écran. Une vision visiblement partagée par le duo David Wilkinson et Ognjen Apic, à l'origine d'uneun poil particulière.Sobrement intitulé Language Learning with Netflix , l'outil repose sur un principe simple : utiliser la force de Netflix et son catalogue étoffé de films et séries disponibles en une multitude de langues pour améliorer nos skills dans une langue étrangère. Et tout particulièrement notre capacité à biendes mots de vocabulaire complexes et autres constructions syntaxiques.L'extension se présente donc plus commecapable de renforcer des bases déjà acquises par le passé. Le travail du binôme a consisté à mettre en place un système de double sous-titrage, composé de votre langue natale et de la langue d'apprentissage (celle-ci doit logiquement correspondre aux voix originales du contenu visionné).Selon votre niveau présélectionné, certains mots considérés comme plus rares se retrouveront grisés par l'extension. En les survolant, une voix le dictera à l'oral, comme l'explique The Verge . Les flèches de votre clavier vous permettront de mettre en pause, relancer, avancer ou reculer de quelques secondes votre film. Malheureusement, notre test s'est révélé infructueux : après plusieurs essais, un message d'alerte nous a tout bonnement conseillé de patienter 24 heures (voir la photo ci-dessous).est à l'heure actuelle uniquement compatible avec Chrome. Il ne serait pas étonnant que ses développeurs l'étendent à d'autres plateformes au cours des prochains mois.