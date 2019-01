Consécration pour Netflix qui intègre la MPAA, le groupe historique de lobbying hollywoodien

sitthiphong / Shutterstock.com

Netflix rejoint un influent groupement cinéma aux USA

Netflix adoubé par ses « pairs »

enquille les bonnes nouvelles !Leaméricain a appris, presque en même temps que ses 15 nominations aux Oscars , dont 10 pour son fer de lance, avoir intégré la, l'association américaine de défense des intérêts des six plus grands studios hollywoodiens. Une reconnaissance unique dans le monde duEn rejoignant Walt Disney Studios, Warner Bros. Entertainment, Universal City Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment et 20th Century Fox,, une institution qui fêtera le siècle d'existence en 2022 et qui lutte au quotidien contre le piratage et le partage illégal des œuvres.Outre les nominations à la pelle aux Oscars, Netflix voit cette intégration comme la reconnaissance suprême, et se sait désormais pris au sérieux par ses « pairs ». Cette décision a été prise après avoir. Au fil des années, le service de Reed Hastings a su devenir une véritable société de production, qui a pignon sur rue dans le domaine de la vidéo à la demande par abonnement (SVoD).Pour rejoindre un lobby, il en a fallu en quitter un autre, où Netflix ne se sentait plus à sa place. La société a en effet quitté l'Internet Association, où figurent des géants du numérique parmi lesquels Google, Amazon ou Facebook, qu'elle avait intégré en 2013.