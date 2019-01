Netflix a gagné 7 millions d'abonnés au 3e trimestre et surpasse les prévisions



Pe3k / Shutterstock.com

Une croissance qui dépasse les prévisions

Au trimestre dernier,avait connu un léger ralentissement de son activité, tout en continuant d'engranger des abonnés. Le 16 octobre, la société américaine a publié ses résultats du troisième trimestre ... et ils sont très bons.Alors que les analystes prévoyaient un gain de tout juste 5 millions d'abonnés sur la période, Netflix a enregistré 6,96 millions de nouveaux venus sur sa plateforme. Un résultat remarquable qui lui permet de totaliser la bagatelle de 137 millions de membres.Tout en se félicitant des beaux résultats du trimestre dernier, Reed Hastings, le PDG de Netflix, en a profité pour adresser une remontrance en bonne et due forme à l'encontre de l'Union européenne, à qui il reproche de réécrire «».Selon le dirigeant, l'UE exigera de Netflix qu'il «» de son catalogue «». La firme de streaming vidéo redoute que ce nouveau système de quota ait un impact néfaste sur son fonctionnement.L'entreprise a aussi rappelé qu'elle a toujours investi massivement pour renforcer la production locale de contenus télévisuels, et qu'elle continuera de le faire.