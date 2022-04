Netflix va adapter Exploding Kittens en une série animée et un nouveau jeu mobile

Ainsi, Netflix prévoit de lancer en mai prochain un jeu mobile inédit sobrement intitulé Exploding Kittens - The Game. Il s'agira d'une toute nouvelle version différente de celle déjà disponible sur smartphones et tablettes. Si le jeu actuel (payant) restera disponible, les joueurs ne pourront malheureusement pas transférer leur sauvegarde, extensions achetées et leur progression en général. Quoi qu'il en soit, ce nouveau titre sera disponible gratuitement pour les abonnés Netflix.