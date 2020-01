Uber teste des véhicules autonomes à Washington... sous contrôle de conducteurs humains

© Ink Drop / Shutterstock.com

Des données et scénarios collectés destinés dans un premier temps à la simulation

Ne pas revivre le drame de Tempe

Des véhicules autonomes, mais pas vraiment autonomes. On pourrait résumer en ces quelques mots l'expérience menée ce vendredi 24 janvier par Uber dans les rues de Washington D.C. La société de voiture de tourisme avec chauffeur a annoncé faire circuler des véhicules autonomes dans les rues de la capitale américaine, avec à leur bord des pilotes humains. Une façon de collecter des données dans la sérénité.Dans le cadre du lancement futur de son service de véhicules autonomes, Uber souhaite rassembler un maximum de données pour accompagner et faciliter le développement de sa flotte. La société mène des expériences similaires à San Francisco, à Dallas ou à Toronto, toujours avec des chauffeurs humains à bord.Durant leur parcours, les véhicules vont collecter des données cartographiques en mémorisant des scénarios de conduite que les ingénieurs d'Uber pourront, ensuite, reproduire en simulation. La société californienne espère que «».À Washington, Uber fait circuler une flotte de trois véhicules qui embarquent des capteurs, caméras et capteurs LiDAR. Outre le chauffeur, un second collaborateur de la société prendra place sur le siège passager.Pour l'instant, des voitures autonomes circulent déjà à Pittsburgh, en Pennsylvanie, avec des chauffeurs humains qui ne prennent le contrôle du véhicule qu'en cas de danger imminent, et ce, uniquement en-dehors des heures de pointe.Uber fait extrêmement attention en menant ses tests, car l'entreprise n'oublie pas le décès d'un piéton survenu en mars 2018 à Tempe, en Arizona, causé par un véhicule autonome. La firme fut d'ailleurs épinglée par la Sécurité routière américaine, qui l'avait accusée de ne pas avoir accordé une attention suffisante à la sécurité et aux décisions de la voiture autonome ce jour-là.