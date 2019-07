Uber veut rendre vos courses plus sûres et lance Check Your Ride dans le monde entier

Une augmentation des incidents impliquant de faux chauffeurs Uber

Des rappels permettant de vérifier l'identité du conducteur avant de monter à bord

espère diminuer le nombre de délits perpétrés par de faux chauffeurs ou des individus peu scrupuleux.Laest aujourd'hui l'un des plus gros chantiers d'. Le service a été confronté à une recrudescence de comportements violents survenus à l'intérieur de la voiture avec chauffeur.Pour endiguer ce phénomène, Uber internationalise Check Your Ride , un service intégré à l'application et déjà en action aux Etats-Unis depuis le mois d'avril.Une fois la réservation effectuée et quelques minutes avant l'arrivée du, Uber enverraLe client aura sur l'écran d'accueil de son téléphone un brefl'invitant à vérifier tous ces éléments pour être sur de monter dans la bonne voiture et éviter les mauvaises surprises.L'utilisateur pourra également demander au chauffeur de. Le nom de ce dernier est affiché dans l'application, dans la fiche récapitulant la course en cours.Si le moindre problème survient, le client devra contacter les services d'urgence en cas de danger et pourra prévenir Uber pour que ses équipes résolvent la situation.sur tous les territoires où opère Uber ; elle est téléchargeable gratuitement depuis le Goole Play Store ou l'App Store d'Apple.