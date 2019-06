Uber fusionne les applications Uber Eats et Uber

Une vue Web d'Uber Eats disponible sur l'appli Uber ?

Malgré tout, Uber Eats restera disponible en application autonome

Ou comment gagner la partie face à ses concurrents. En proposant des courses en voitures et la livraison de nourriture s'assure d'augmenter le nombre de clics de ses utilisateurs.Depuis fin avril, le pilote de l'application Uber 2-en-1 a commencé à être déployé, notamment aux États-Unis. Ainsi, la société américaine propose désormais une page Web d'totalement fonctionnelle, directement au sein de l'application Uber.Ce déploiement promet un avantage certain pour Uber, qui garderait les clients sur une même application pour plusieurs services. Une façon de les inciter à faire l'usage des deux.De la même façon, les clients d'Uber qui n'ont jamais testé les services de livraison de nourriture, n'ont même. Cette double fonctionnalité est déployée aujourd'hui dans toutes les villes où la société n'offre pas de vélos et scooters en libre-service.Même avec le déploiement de l'application fusionnée, l'application Uber Eats restera une. Car certains n'utilisent pas le service de transport, mais bien uniquement le service de livraison de nourriture. Pour Uber, supprimer cette application serait un manque à gagner carEnfin, l'entreprise espère attirer l'attention avec cette fusion. Avec son, nul doute que les commandes sur l'application Uber devraient augmenter. Reste à ses concurrents de redoubler d'efforts pour tenter de maintenir leurs positions...