Avec l’arrivée de modèles électriques, Renault pourrait stopper la production de la Mégane

Une refonte prochaine de la gamme au profit des modèles électriques

Son remplacement par une hypothétique cinquième génération était attendu aux environs de 2023, mais rien n'est moins sûr pour le moment, tant que le constructeur ne précise pas les contours de sa future gamme, composée de véhicules thermiques, hybrides mais surtout électriques.Avec des ventes en forte baisse, passant de plus de 460 000 exemplaires en Europe en 2010 à moins de 210 000 en 2019, la Mégane pourrait être supprimée de la gamme du constructeur français.C'est en tout cas, ce que laisse comprendre le directeur du « Style » de la marque au losange, Laurens van den Acker, lors d'une interview accordé au magazine: «».La berline, née en 1995 pour remplacer la Renault 19, se décline depuis en deux à quatre carrosseries différentes suivant les générations, et ce afin de couvrir une large demande de la clientèle allant de la berline au break, en passant par le cabriolet et la berline tricorps.Le léger lifting et la version hybride rechargeable, à venir cette année, lui laisseront un peu de répit, mais qui sera surement de courte durée.La Mégane ne sera surement pas la seule sacrifiée sur l'autel de la nouvelle gamme électrique que Renault prépare activement. Laurens Van den Acker l'a aussi clairement exprimé à: «».Ainsi, les gammes Scenic et Grand Scenic seront remplacés par les futurs Kadjar et Grand Kadjar. L'emblématique Renault Espace tirera sa révérence également ainsi que la Tallisman, victime du prochain grand plan d'économie que le constructeur devrait annoncer en mai prochain.La disparition d'une partie de l'actuelle gamme Renault laissera donc la place d'une part à des véhicules compacts thermiques ou hybrides, et d'autre part à une nouvelle gamme électrique allant du petit SUV au véhicule haut de gamme.