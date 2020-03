Honda Clarity : aux États-Unis, le constructeur débranche sa berline électrique

© Honda

Plus d'électrique aux États-Unis, direction l'Europe

Source : Digital Trends

Avec ce retrait, Honda signe la fin de son segment électrique dans le pays.La voiture n'était de toute façon disponible que chez les concessionnaires de l'Oregon et de la Californie, bien qu'elle ait pu être commandée à travers tout le pays. Elle était le seul modèle électrique que le constructeur japonais proposait aux États-Unis.Il faut admettre que le modèle électrique n'était plus compétitif par rapport aux modèles actuels, son pack de batteries de 25,5 kWh ne lui assurant que 140 kilomètres d'autonomie environ. Selon Digital Trends, les autres modèles se situant dans le même ordre de prix affichent environ 320 kilomètres d'autonomie.Pour ses véhicules électriques, Honda semble désormais plus enclin à parier sur l'Europe, où le constructeur prévoit de commercialiser la Honda E . Il continuera cependant de proposer les versants hybrides et à hydrogène de la Clarity aux États-Unis. Pour l'instant, en tout cas.