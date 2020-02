Volkswagen et E.ON dévoilent un projet de stations de charge rapide pour véhicules électriques

Ultra-rapides, installables partout ou presque

Les deux entités ont annoncé le déploiement de cette nouvelle solution dès le deuxième trimestre de l'année 2020 sur les autoroutes allemandes.C'est via sa filiale Volkswagen Group Components que le constructeur automobile s'est associé à E.ON pour développer ces bornes de recharge pour véhicules électriques. En quoi diffèrent-elles des solutions déjà présentes sur le marché ?Selon Volkswagen, ces bornes sont ultra-rapides car elles intègrent une batterie indépendante, alimentée en permanence par un raccordement électrique conventionnel. La borne pourra délivrer jusqu'à 150 kW sur deux véhicules en même temps, soit quasiment la même capacité que les Supercharger de Tesla . Le type de véhicule ou de batteries compatibles n'a pas encore été annoncé, mais Volkswagen et E.ON promettent déjà la récupération de 200 km d'autonomie en une quinzaine de minutes.Ces bornes pourront être installables «». Adoptant le principe du, il suffira «», promet à nouveau le tandem. E.ON exploitera et fera fonctionner lesdites stations uniquement via l'électricité verte, et s'occupera de leur maintenance.Volkswagen Group Components et E.ON vont éprouver ces nouvelles bornes de recharges dans les prochaines semaines via six stations-services installées sur des autoroutes allemandes. Le lancement est prévu sur le marché allemand puis européen dès le deuxième trimestre de cette année, sous le nom d'E.ON Drive Booster.Le duo germanique veut paver la voix à un plus grand nombre de points de recharge pour véhicules électriques ultra-rapide à travers l'Europe, en destinant sa solution aux collectivités locales, aux stations-services ou aux parking municipaux.