Un tout-terrain électrique Extreme E sur les routes du Rallye Dakar

Extreme E, le championnat propre... ou pas

L'Odyssey 21 sur le Rallye Dakar 2020

Source : Electrek

Tournées en Arabie Saoudite, ces images illustrent les capacités de ce SUV monstrueux de 550 chevaux, en plein désert, avant la première course d'Extreme E, prévue en 2021.L'idée qui se cache derrière le futur championnat Extreme E est simple : emmener des voitures électriques à courir dans des lieux parfois reculés du monde, où les conditions sont difficiles et où, surtout, le changement climatique laisse déjà une trace visible. Faire courir des voitures électriques dans des écosystèmes fragiles, tant pour la beauté du sport que pour alerter sur l'urgence climatique, en somme.Derrière ce concept, on retrouve Alejandro Agag, promoteur du championnat de Formule E qui fait courir depuis 2014 des monoplaces totalement électriques. Un championnat qui a réussi à prendre de l'ampleur année après année , accueillant des constructeurs comme Mercedes, BMW, Jaguar ou Porsche.L'Extreme E devrait pour sa part se dérouler au Brésil, au Népal, en Arabie Saoudite ou même sur les routes glacées du Groenland. Alejandro Agag promet des «» à l'occasion desquelles, et à chaque étape, des actions devraient être menée en faveur de l'environnement, comme planter des arbres en Amazonie.De nombreux défenseurs de l'environnement ont toutefois critiqué l'idée, accusant l'entreprise de Agag de «», entre autres. «», affirmait Sarah Fayolle de l'ONG Greenpeace à l'AFP la semaine dernière. «», ajoute-t-elle.Le premier véhicule à s'être essayé en conditions réelles au futur championnat Extreme E est l'Odyssey 21. Construit par Spark Racing Technology, ce gros SUV de 1 650 kilogrammes aux allures de buggy développe jusqu'à 550 chevaux de puissance. Il est capable de franchir les 0 à 100 km à l'heure en 4,5 secondes.Dans cette vidéo, on voit le véhicule, conduit par l'Américain Ken Block, courir sur une partie des 20 kilomètres du futur Grand Prix de Qiddiyah, en Arabie Saoudite, sur une portion non incluse dans le classement du Rallye Dakar 2020.