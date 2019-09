Salon de Francfort : Opel Corsa-e Mortorsport, une version parée pour les rallyes électriques

Quelques modifications et un objectif

David Nogueira

Elle domine le stand, installée en hauteur derrière une Elektro GT de 1971... On veut parler de la. Au menu, une Opel Corsa-e qu'on vous a présenté en vidéo pour la partie extérieure, puis ici pour la partie intérieure , dont la partie mécanique serait identique aux véhicules électriques de série, mais dont le look nous indique que la petite est prête à s'engager dans le premier championnat des rallyes dédié aux véhicules électriques, l'ADAC Opel e-Rally Cup.On retrouve donc le moteur 100 kW (136 chevaux) et son couple de 260 Nm ainsi que le pack de batteries d'une capacité de 50 kWh. Sur le papier, pas de quoi grimper aux arbres, mais pourquoi pas ! Reste cependant que si l'autonomie de base est annoncée à 330 km, une fois soumis aux sollicitations d'un pilote à la semelle de plomb, le niveau de charge risque fort de fondre comme neige au soleil.Outre ses couleurs et stickers, labénéficie de quelques modifications pour s'adapter à la course. Suspensions modifiées, des jantes 17 pouces, frein à main hydraulique et réglage de la répartition de la puissance de freinages font partie des changements adaptés. L'intérieur à sans doute subit aussi des modifications importantes, comme la suppression des sièges à l'arrière, pour gagner du poids et donc prolonger l'autonomie du véhicule.Mais pour Opel, cette Corsa-e Rallye c'est surtout l'occasion de dénicher de jeunes talents. «» a déclaré Hermann Tomczyk, Président d'ADAC Sport. Rappelons que l'ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) est la Fédération automobile Club d'Allemagne.Dans un premier temps, l'ADAC Opel e-Rally Cup se déroulera lors des manches du championnat d'Allemagne des rallyes et d'autres épreuves sélectionnées. Le début de la compétition est prévu pour l'été 2020. Au moins dix épreuves de qualification jusqu'en 2021 constitueront une « Super Saison ».Les meilleurs pilotes qui obtiendront leur diplôme de l'académie et de l'ADACpasseront ensuite au Championnat d'Europe Junior Rallye avec la nouvelle. Et ce n'est pas tout, Opel faisant désormais partie du groupe PSA, les pilotes les plus prometteurs pourront être enrôlés chez Peugeot sur FIA R5, ou chez Citroën en WRC.