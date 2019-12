Le constructeur chinois Aiways va lancer un SUV électrique à 35 000€ en Europe en 2020

Sur fond d'absurde croisade contre Apple, Roberto Escobar, frère du célèbre trafiquant de cocaïne colombien, lance son propre smartphone pliable : l'Escobar Fold 1. Proposé à 349 dollars, l'appareil est le smartphone pliable le moins cher du marché - et de loin. Son design et son niveau de finitions évoquent toutefois plus le FlexPai, présenté par le chinois Royole au CES 2019, qu'un Samsung Galaxy Fold.