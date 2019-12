La Chine va vers un éclatement de la bulle des véhicules électriques, les investisseurs s'inquiètent

Recul des ventes

Baisse de subventions

Source : Bloomberg.

Les grands constructeurs doivent faire face à des difficultés pouvant expliquer ce recul.Parmi les grands investisseurs, on compte Jack Ma, le président du groupe Alibaba jusqu'à récemment , mais aussi Hui Ka Yan, promoteur immobilier et l'une des premières fortunes de Chine, ainsi que Ma Huateng, le fondateur du groupe Tencent. Avec des dizaines d'autres entreprises plus modestes, ils ont déjà investi dans la voiture électrique à hauteur de 18 milliards de dollars, d'aprèsCes personnes ont une influence certaine dans le secteur. Même Jack Ma, malgré son départ en retraite, conserve un rôle important au sein du groupe Alibaba. Celui-ci a participé à plusieurs levées de fonds chez Xpeng Motors, qui a lancé il y a maintenant un an un SUV électrique inspiré du Model X de Tesla Le problème est que les ventes chinoises, à l'image des ventes mondiales, montrent d'importants signes de fatigue. Au mois d'août, le pays a affiché une chute de 16 % par rapport aux ventes de véhicules électriques de l'année précédente. Une baisse qui laisse supposer que le secteur pourrait s'effondrer.La baisse des ventes s'explique par plusieurs facteurs. Les investisseurs chinois, qui comptent faire de leur pays un chef de file, doivent faire face à une réduction des subventions du gouvernement , actée plus tôt cette année. Selon Rachel Miu, analyste chez DBS Group, une holding de Hong Kong, la baisse des subventions participerait à un éventuel éclatement de la bulle, mais permettrait aussi une ouverture à la concurrence : «».Les grands constructeurs ont également des problèmes d'autres genres, mais qui ont probablement un rôle à jouer dans les ventes de véhicules. Des ex-employés de Tesla travaillant désormais chez Xpeng Motors ont été accusés d'avoir volé des fichiers au constructeur américain avant de le quitter. NIO, le «» chez qui le groupe Tencent a investi, a beaucoup dépensé dans l'immobilier et le marketing. Ses charges de location explosant, ses actions ont plongé et le groupe a perdu 2,8 milliards de dollars sur un an. Le directeur exécutif de Tencent, William Li, a déclaré : «».Reste Evergrande, l'enseigne d'Hui Ka Yan, qui a déclaré vouloir devenir le plus grand fabricant mondial de véhicules électriques d'ici trois à cinq ans. D'après, le groupe aurait déjà investi plus de 3,8 milliards de dollars, et prévoirait le lancement de sa propre marque et de 10 sites de production. Mais Hui Ka Yan lui-même reconnaît que son groupe, d'abord centré sur l'immobilier, n'a pas d'expérience dans l'automobile électrique. Il admet «». Une faiblesse sur laquelle reposent des milliards de dollars.