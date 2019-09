Les ventes de véhicules électriques augmentent en Europe

Tesla et Renault dominent les ventes de véhicules électriques

Les ventes automobiles dégringolent partout en Europe

Source : Fleet Europe

La société d'analyse de marché Jato Dynamics, spécialiste de l'industrie automobile, annonce 96 600 véhicules électriques (BEV, PHEV et HEV principalement) immatriculés en juillet 2019, soiten comparaison du mois de juillet 2018..Selon les données recueillies par Jato Dynamics, cet appétit des consommateurs européens pour les voitures électriques est principalement porté par les BEV -, également nommés EV. Le volume de vente aurait ainsien comparaison de l'année précédente, soit 23 200 unités supplémentaires vendues.Le constructeur américain Tesla, premier vendeur de véhicules électriques en Europe, conserve sa. Dans le même temps, Renault réussi une ZOE , disponible à la commande depuis fin juillet, permettant au Français d'augmenter ses ventes de BEV de. On peut également noter les résultats de Volkswagen, dont les volumes de vente ont augmenté de 64 %, ou de sa filiale Audi, qui a écoulé 1 735 unités de son e-Tron en juillet.Malgré le succès encourageant des véhicules électriques et hybrides, l'ensemble du marché européen de l'automobile peine à retrouver sa forme. Les ventes de véhicules automobiles ont augmenté de 1,2 % en juillet, soit. Un chiffre marginal qui peine à faire oublierdes ventes au mois de juin. D'autant plus que sur l'ensemble des premiers mois de l'année 2019, en comparaison à la même période en 2018, l'industrie enregistre une», détaille Felipe Munoz,, au sein de Jato.En France, selon des chiffres publiés par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) le 31 août, on constate quesur les huit premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière.