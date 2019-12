D'après Porsche, sa Taycan électrique lui attirerait les clients de Tesla

Une surprise même pour Porsche

La rivale de la Model S ?

Source : CNBC

Selon le constructeur, les propriétaires de Tesla feraient partie des personnes les plus fréquemment intéressées par sa sportive.Le P.-D.G. de Porsche Car North America, Klaus Zellmer, a déclaré que «» de clients américains potentiels avaient déjà montré un «» pour la Taycan. «», a-t-il déclaré àpendant l' Auto Show de Los Angeles.La marque se dit elle-même surprise par l'engouement des propriétaires de Tesla pour ses propres véhicules, connaissant la popularité des voitures de l'entreprise d'Elon Musk : «».La compagnie a cependant refusé de communiquer un nombre précis de réservations pour la Taycan, affirmant simplement que la moitié des américains ayant manifesté un intérêt pour la nouvelle Taycan étaient déjà clients chez Porsche. D'après, la société a récemment déclaré que 20 000 personnes avaient montré leur intérêt pour la Taycan en faisant une réservation ou en se déplaçant chez un concessionnaire. Ce nombre n'inclurait pas les personnes ayant demandé plus d'informations au sujet de la Taycan sur le site de Porsche.L'affirmation de Porsche confirme une rivalité entre Tesla et Porsche, chacune des marques disposant d'un véhicule (la Taycan et la Model 3) en finale pour devenir la voiture de l'année 2020 La Taycan serait cependant plus proche d'un autre modèle de Tesla, la Model S, en termes de dimensions et de performances. Toutes deux peuvent passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, et affichent une vitesse maximale supérieure à 160 km/h. Leurs prix sont également comparables : 103 800 dollars pour le prix de départ de la Taycan 4S, contre 99 990 dollars pour la Model S. Cette dernière, malgré un début de production il y a maintenant sept ans, conserve une meilleure autonomie.Malgré tout, Porsche s'attend à de belles ventes pour sa Taycan. L'entreprise espère qu'elle contribuera à un nouveau record de ventes, après celui que la marque a établi en 2018. Klaus Zellmer résume : «».