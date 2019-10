Seat Mii : disponible à l'achat, la micro-citadine électrique casse les prix du marché

L'autonomie et la puissance... d'une citadine

Une petite touche de connectivité

Source : communiqué de presse

Présentée à Oslo en juin dernier , puis exhibée à l'occasion du salon automobile de Francfort trois mois plus tard, la Seat Mii s'inscrit dans une stratégie d'électrification à la fois voulue et assumée : car cette version zéro émission prend tout bonnement le relais de sa cousine thermique, dont la production a été suspendue en juillet 2019. Tout en espérant conquérir le cœur des automobilistes prêt à franchir le pas de l'électrique.Pour ce faire, la firme d'outre-Pyrénées mise une grille tarifaire basse : 21 920 euros, apprend-on dans un communiqué de presse, sans le bonus écologique de 6 000 euros. Avec, cette micro-citadine s'arrache à 15 920 euros, soit l'une des moins onéreuses du marché. Le modèle se décline par ailleurs en deux niveaux de finition : Mii Electric et Mii Electric Plus.Le premier se dote d'une recharge rapide, du système Lane Assist (avertisseur de franchissement ligne), de l'aide au démarrage en côte ou de la radio numérique DAB. Lorsque le second, pour 1 150 euros supplémentaires, s'équipe de jantes alliages de 16 pouces, de sièges avant sport et chauffants, de vitres arrières sur-teintées et de feux de jour LED.À cela s'ajoutent une batterie de 32,3 kWh lui conférant une autonomie de 260 kilomètres selon le cycle d'homologation WLTP et un moteur délivrant une puissance de 61 kW (83 ch) pour un couple de 212 Nm. De quoi effectuer l'exercice 0 à 50 km/h en l'espace de 3,9 secondes et filer à une allure maximale de 130 km/h. Côté recharge, comptez une heure pour retrouver 80 % de son énergie grâce à du courant continu de 40 kW.L'application Seat Connect permet à l'utilisateur de gérer son véhicule à partir de son appareil mobile ou de sa tablette : état de la batterie, programmation de la recharge, géolocalisation, vérification de la fermeture des portes et des fenêtres, activation à distance de la climatisation.L'entreprise ibérique l'a également déclinée en quatre packs (City, Easy Flex, Hiver et Home Charge) et cinq coloris, que sont Noir Intense, Bleu Costa, Gris Tungstène, Blanc Candy et Rouge Tornado. Les livraisons auront quant à elle lieu dans le courant du premier trimestre 2020.