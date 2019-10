L'AIE conseille moins de primes gouvernementales et plus de véhicules électriques à bas prix

Les achats de véhicules électriques augmentent, mais restent marginaux

Des véhicules moins chers pour une diffusion massive

Source : IEA

Néanmoins, l'agence souligne que ces efforts ne peuvent, à terme, conduire à une diffusion massive des véhicules électriques, qui restent trop chers pour de nombreux consommateurs.Selon une publication de l'Agence internationale de l'énergie , la vente de véhicules électriques (EV, BEV et PHEV) à augmenté de 70 % en 2018, correspondant à près de 36 milliards de dollars supplémentaires investis par les consommateurs par rapport à l'année précédente.Si la part des véhicules électriques ne représente encore que 2,5 % du marché global des véhicules utilitaires légers, ces progrès restent encourageants, et l'AIE souligne le rôle joué par le soutien financier des pays auprès de leurs citoyens dans cette augmentation. En 2018, sur l'ensemble des marchés analysés, l'agence estime en effet que les gouvernements ont dépensé 15 milliards de dollars pour soutenir l'achat de véhicules électriques, soit environ 18 % de l'ensemble des dépenses. Cela représente à peu près la même somme qu'en 2017, note toutefois l'agence.Ces « coup de mains » financiers prennent différentes formes selon les pays ( comme le bonus-malus en France ). Malgré un soutien encore nécessaire, l'AIE juge que « la capacité des gouvernements à stabiliser puis réduire leur part d'investissement dans l'achat des véhicules électriques sera un indicateur de la viabilité du marché des véhicules électriques dans les années à venir ».Ainsi, pour maximiser l'adoption de véhicules électriques par les consommateurs, il faut que l'achat ne soit plus dépendant des primes gouvernementales. La publication de l'IAE encourage «