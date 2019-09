Honda va progressivement arrêter le diesel en Europe d'ici 2021

© Honda

Une flotte électrifiée à 100% en 2025 chez Honda ?

Source : Engadget

Pour le constructeur, il s'agit évidemment de promouvoir sa future gamme électrique et hybride, tout en se débarrassant au plus vite du «».Le constructeur Honda vient d'officialiser son intention de diminuer progressivement la commercialisation de véhicules diesel en Europe, avec un objectif d'arrêt définitif des ventes prévu pour 2021, pour promouvoir, à terme, sa nouvelle flotte électrifiée. En fin d'année dernière déjà, c'est le groupe Porsche qui abandonnait les motorisations diesel L'objectif est bien sûr de se débarrasser au plus vite des véhicules les plus polluants, avant l'arrivée d'une nouvelle norme demandant aux constructeurs de réduire les émissions de COde leurs voitures.Rappelons en effet que, dans le cadre de sa stratégie de «», Honda s'engage à équiper de motorisations électriques ou hybrides 100% des modèles commercialisés en Europe d'ici 2025. En 2030, le constructeur compte ainsi proposer les deux tiers de sa flotte totale en motorisation 100% électrique.Du côté de chez Daimler , on vient de mettre en pause le développement de moteurs thermiques, pour se focaliser, ici aussi, sur l'électrique.À noter que Honda a récemment profité du salon de Francfort pour dévoiler la version de série de sa petite Honda e, un véhicule 100% électrique , qui sera disponible en concessions dans le courant de l'année 2020.