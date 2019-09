Le constructeur Daimler arrête définitivement le développement de moteurs thermiques

Daimler (aussi) stoppe les moteurs thermiques

Source : Electrek

C'est en effet le Chef du développement chez Daimler, Markus Schaefer, qui a annoncé la nouvelle. Le géant allemand n'a donc pas l'intention de développer un quelconque nouveau moteur thermique, et va se focaliser sur les motorisations électriques.Précisons que si Daimler a confirmé ne pas vouloir lancer le développement d'un nouveau moteur thermique à l'avenir, ce dernier pourra néanmoins proposer des améliorations sur les blocs existants. En 2020, le constructeur investira également un nouveau marché, à savoir celui de la trottinette électrique À l'instar de nombreux autres constructeurs, le groupe Mercedes a déjà annoncé vouloir électrifier l'intégralité de son parc automobile dès 2022. Une offensive électrique initiée depuis de longs mois déjà, et récemment, on découvrait le nouveau van 100 % électrique du groupe, un certain Mercedes EQV