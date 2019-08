Les poids-lourds électriques eCascadia de Daimler prêts à prendre la route

Crédit Photo : Daimler

La Californie du Sud verra, dès fin août, l'apparition des deux premiers, version électrique du camion le plus vendu deDaimler prépare sa transition depuis longtemps et envisage, à l'avenir, de voir fleurir tout un parc de. En ce mois d'août, le constructeur allemand voit son rêve se concrétiser et lance ses deux premiers modèles desur le marché. Les deux camions de Classe 8 (supérieurs à environ 15 tonnes) feront leur apparition sur la côte Sud de la Californie pour les premiers tests à grande échelle. Deux clients se sont ainsi portés volontaires, Penske et NFI.Avec une plutôt faible autonomie deet une batterie dont on ne connaît pas encore la puissance, ces camions se révèlent tout à fait adaptés pour les voyages entre villes ou états proches.La semi-remorque, construite sur les mêmes fondations que sa version thermique, est encore en partie en Parc Innovation à Portland, afin de la peaufiner avant sa commercialisation prévue fin 2019. Daimler souhaite ainsi lancer son premier modèle électrique avant le Tesla Semi prévu en 2020.», déclare Roger Nielsen, PDG du pôle poids-lourd de Daimler Amérique du Nord. «».En plus de Penske et NFI, qui testeront en avant-première les Freightliner eCascadia, Daimler dispose de l'aide de, réunis dans un conseil qui aide à mettre en avant les besoins des entreprises. Mais le constructeur a aussi reçu une aide financière importante de la part du, un organisme responsable de la qualité de l'air sur la côte sud, à hauteur d'environ 14 millions d'euros.», explique Wayne Nastri, Directeur général de l'organisme. «».Il ne reste donc plus qu'à attendre les premiers retours prévus d'ici la fin d'année, afin de voir si la flotte électrique de Daimler s'agrandira.