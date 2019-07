Renault se joint à Jiangling Motors pour développer la voiture électrique en Chine

Renault veut promouvoir la voiture électrique en Chine

La Chine, un marché clé pour Renault

Source : Electrek

Le Français va ainsi devenir actionnaire de référence de(ou JMCG pour les intimes).Alors que le géantprépare activement le lancement de la nouvelle ZOE , voilà que le groupe annonce officiellement une nouvelleavec le géant chinois Jiangling Motors Corporation Group.Le Groupe Renault va ainsi augmenter son capital social d'un milliard de RMB (environ 128,5 millions d'euros) pour devenir, filiale de JMCG, avec une participation à hauteur de 50 %Du côté de chez Renault, cela permettra d', tandis que JMCG sera pour sa part en mesure d'intégrer et d'exploiter davantage de ressources. Rappelons que JMEV a été créée en 2015 et se charge de mettre au point des véhicules de tourisme 100 % électriques.Selon François Provost, Président de la région Chine pour le Groupe Renault : «».En ce qui concerne JMEV, on annonce que ce partenariat permettra au groupe d'être plus que jamais en mesureà un nouveau niveau et de pénétrer davantage le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle.