Skoda Citigo e IV : tout ce que l’on sait de la mini-citadine électrique tchèque

Design extérieur : l'heure est au conservatisme

Design intérieur : même refrain que l'extérieur

Puissance et autonomie : tout d'une citadine

Fonctionnalités et aides à la conduite : l'atout Move&Fun

Prix et disponibilité : l'une des moins chères du marché ?

Pour la première fois de son histoire, le constructeur tchèquea franchi le cap de l'électrique : l'entreprise passée sous le giron du géant allemand Volkswagen en 1991 va en effet introduire un quatre-roues électrifié à son catalogue de produits d'ici la fin de l'année 2019. Son nom ? La CITIGO e iV , une déclinaison zéro émission, donc, de la version thermique. Et une cousine de la Volkswagen E-Up, au design fort similaire.Attendue au salon automobile de Francfort, organisé du 12 au 22 septembre prochain, la mini-citadine du constructeur européen se cantonnera à un usage, au regard de sa puissance et de son autonomie. Autant de caractéristiques sur lesquelles nous reviendrons dans cet article.Les codes esthétiques de lase calquent globalement sur ceux de la déclinaison thermique. D'une longueur de 3 597 mm et d'une largeur de 1 645 mm, ce cinq portes se destine à accueillir pas moins de quatre passagers à son bord. Le communiqué de presse publié en mai dernier mentionne par ailleurs un «» et évoque une calandre désormais pleine qui reprend la teinte de la carrosserie.Cette électrique de ville arbore aussi des feux antibrouillard et feux de jour à LED en série, ainsi que des «». Enfin, en lieu et place du logo Skoda présent sur le hayon, ce dernier porte maintenant le lettrage « ŠKODA » en majuscules. Notons un volume de coffre honorable pour son gabarit : 250 L.Ne vous attendez pas à un habitacle chamboulé : les équipes de la compagnie ont simplement. Pour le reste, l'habitacle avant ne change pas d'un iota.Côté équipements, Skoda promet des vitres électriques, une climatisation Climatronics, un verrouillage centralisé à distance, un autoradio Swing II et une station d'accueil pour smartphone Move&Fun.Qui dit citadine électrique, dit forcément performances modestes. Ce qui n'empêche pas la CITIGO e iV de proposer une puissance suffisante pour la ville, à l'image de son moteur de 61kW (83 chevaux), combiné à un couple de 210 Nm. L'exercice « 0 à 100 km/h » s'effectue ainsi en, lorsqu'il lui faut 7,6 secondes pour grimper de 60 à 100 km/h. Sa vitesse de pointe chatouille quant à elle les 130 km/h. On vous aura prévenu.Sa batterie lithium-ion de 36,8 kWh - logée dans le plancher du châssis, 30 centimètres de hauteur - lui confère, selon le cycle d'homologation WLTP. En branchant le véhicule à une charge rapide de 40 kW (câble CCS),pour lui redonner 80 % de son énergie, contre 4 h 08 avec un boîtier mural CA de 7,2 kW et 12 h 37 avec une borne de recharge à domicile.Skoda s'appuie sur sonpour proposer une expérience connectée à ses clients. Ces derniers peuvent ainsi la télécharger puis la lancer sur leur smartphone qui se transforme alors en un mini tableau de bord : afficher les données du véhicule, lire de la musique et lancer un système de navigation font partie des fonctionnalités proposées.L'utilisateur peut également accéderà la batterie et à la climatisation du modèle, qui bénéficie au passage d'un assistant au maintien dans la voie ().Avant toute chose, sachez que la CITIGO e iV profitera de: Ambition et Style. Le premier aura le droit à des «», lorsque le second s'équipera de «», est-il indiqué.Les coloris se compteront sur les doigts de nos deux mains : Blanc Candy, Rouge Tornado, Jaune Sunflower, Noir Profond, Bleu Cristal et Gris Tungstène.La production en série de cette citadine débutera dans le courant du second semestre de l'année 2019, soit entre juillet et décembre. Non communiqué, le prix reste encore un mystère : mais selon les spécialistes du secteur, il se situerait, hors bonus écologique de 6 000 euros, soit l'un des tarifs les plus abordables du marché.