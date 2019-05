Skoda lance la CITIGO-e iV, une toute électrique à moins de 20 000 $

Citigo iV, la voiture électrique selon Skoda

Production prévue au second semestre 2019

Source : Electrek

Les amateurs de véhicules électriques pourront bientôt circuler en ville (ou ailleurs) avec la petite, une micro-citadine de 83 chevaux, estampillée « zéro émission à l'échappement ».Skoda, 124 ans d'histoire,(c'est son nom) est une micro-citadine animée par un petit moteur électrique de 83 chevaux. Elle est animée par une, et permet (selon le constructeur) de profiter d'uneCôté performances, la Skoda CITIGO-e iV dispose d', disponible d'emblée, comme avec tous les moteurs électriques. Le passage de 60 à 100 km/h ne prend que 7,6 secondes, sachant que CITIGO-e iV accélère en outre de 0 à 100 km/h en 12,5 secondes. Quant à laCôté, cette dernière est logée dans le plancher du châssis, et se compose de. Une fois épuisée, elle se recharge àen raccordant un câble de charge CCS (Système de charge combiné) à un chargeur rapide CC de 40 kW. Avec une borne de recharge à domicile, ce même temps de charge grimpe à un peu plus de 12 heures.La Skoda CITIGO-e iV seradans les niveaux de finitionet. Laest équipée de série de jantes acier de 14 pouces, avec la possibilité d'opter pour des jantes alliage Scorpius 16 pouces bi-tons, agrémentées de touches de noir.À bord, l'permet de transformer un téléphone mobile en un écran supplémentaire pour afficher les données du véhicule, lire de la musique ou bénéficier d'un système de navigation.La production en série de cette micro-citadine tchèque écologique débutera au. Côté tarifs, cette dernière devrait être proposée à moins de