Voici la première voiture volante officiellement autorisée à "circuler"

Le prix relativement bas qui a été annoncé par l'entreprise est de 300 000 $, soit le prix cumulé d'un Cessna 172 d'occasion (petit avion monomoteur de tourisme) et d'une voiture de catégorie luxe/GT/sportive neuve. La Model A ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Ce prix élevé n'a pas empêché plus de 440 réservations du modèle à partir d'octobre 2022. Les tests du véhicule ont commencé depuis 2019 et sa mise en production devrait commencer en 2025. Mais l'entreprise ne va pas s'arrêter là et développera d'autres modèles. Une berline, la Model Z prévue pour 2035 avec un prix de départ à 35 000 $. Certainement dans l'espoir de massifier la production et de sortir un premier projet vraiment accessible au plus grand nombre et lucratif pour viabiliser l'entreprise.