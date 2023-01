Tesla : quand Musk confond buzz et réputation, il passe pour un...

Tesla traverse une période difficile. Le leader incontesté des véhicules électriques a en effet achevé l'année 2022 en vendant moins que prévu, et surtout en observant un effondrement de son titre à la bourse. Un problème bien noté par la direction, qui a depuis cassé les prix pour relancer la demande.

Mais pour de nombreux investisseurs, l'un des problèmes résiderait dans la reprise par Elon Musk de Twitter, réseau sur lequel il ne cesse d'être l'objet de polémiques. C'est ce qu'a démontré la question suivante, soutenue par plus de 3 000 investisseurs individuels, et posée lors de la conférence de présentation des résultats du dernier trimestre 2022 de Tesla :

« Depuis qu'Elon a commencé à exercer une influence politique, les sondages de Morning Consult et YouGov montrent que la popularité de la marque Tesla est en baisse en 2022 et qu'elle est divisée selon les lignes partisanes. Une telle atteinte à la marque peut avoir un impact sur la demande. Tesla suit-il l'évolution de la popularité de la marque, et comment les dommages éventuels seront-ils limités ? »