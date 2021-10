Une assurance auto qui change de prix chaque mois selon votre conduite ? Tesla tente l'expérience

Celles et ceux désireux de participer à ce programme au Texas doivent donc veiller à améliorer au maximum leur conduite selon six critères : le nombre d'avertissements d'un risque de collision frontale tous les 1 000 miles parcourus, les freinages secs, les prises de virages serrées, la proximité de distanciation avec le véhicule vous précédant, ainsi que le nombre de fois où l'Autopilot subit un désengagement forcé.

En partant sur une base de 90/100, chaque conducteur paye ainsi son assurance Premium Tesla à hauteur de 121 dollars par mois. S'il améliore par exemple son score à 95, la prime chute à 97 dollars par mois, et tombe à 83 dollars mensuels pour un score de 98. À l'inverse, pour un score de 88, la prime grimpe à 130 dollars par mois. De quoi, selon la firme, économiser entre 20 % et 40 % sur la prime mensuelle par rapport à la concurrence, et entre 30 et 60 % pour les conducteurs respectant le mieux les critères fixés par Tesla. Suffisant pour attirer de nombreux clients ?