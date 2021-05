En Californie, 20% des propriétaires de voitures électriques envisage un retour au thermique

Pourquoi certains américains remplacent leurs véhicules électriques par des thermiques ? Scott Hardman and Gil Tal, chercheurs à l'Université de Davies en Californie, ont interrogé plus de 14 000 personnes ayant acheté un véhicule électrique entre 2012 et 2018. La première cause de ce désamour serait du manque de possibilité quant au rechargement du véhicule au domicile familial . La deuxième cause, plus étonnante, serait lié au fait d'être une femme….

Si l'étude démontre que la grande majorité des possesseurs d'électriques souhaitent poursuivre dans cette voie, elle s'intéresse particulièrement aux 20% de ménages qui envisagent de revenir en arrière.