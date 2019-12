Smartphones, cartes graphiques, casque, box Internet...Nos 15 tests les plus lus de l’année !

Credits : Pierre Crochart pour Clubic

Le Huawei Mate 30 Pro est aujourd'hui le smartphone le plus puissant présenté par la marque chinoise...mais aussi le premier à ne pas inclure les services et applications Google, ainsi qu'un accès au Google Play Store. Pourtant cet appareil ne manque pas d'atouts, à commencer par sa partie photo, tout simplement impressionnante.Pour les amateurs de technologie, le Raspberry Pi reste une référence qui permet une multitude d'usages très pratiques, sans la lourdeur d'un ordinateur traditionnel. Nous avons testé l'installation de Windows 10 ARM, la version adaptée au processeur intégré au Raspberry. Et si le tout fonctionne, c'est non sans quelques gros défauts.Le Mi Mix 3 est l'un des tout derniers flagship signés par le constructeur chinois. Pas de caméra en façade, l'appareil intègre à la place un système coulissant manuel laissant apparaitre le capteur frontal. Outre cette particularité, le smartphone dispose de solides performances et d'une très bonne autonomie.La dernière carte graphique de NVIDIA vient se placer sur le marché milieu de gamme, mais propose de très bonnes performances pour un prix sous la barre des 300€. Le composant a de nombreux atouts pour séduire les joueurs qui n'ont que faire du ray-tracing et des derniers raffinements technologiques.Sorti au début de l'année 2019, le MI 9 est l'un des smartphones les plus puissants disponibles sur le marché. Il bénéficie également d'un écran tout bonnement splendide et d'une excellente autonomie associée à un système de recharge rapide. L'un des meilleurs appareils de cette année 2019 tout simplement.Avec le P Smart, Huawei renouvelle son entrée de gamme avec un modèle plutôt bien fini et solide techniquement, même s'il pêche un peu sur sa partie photo. Malgré tout, pour un prix autour des 250€, le modèle se révèle particulièrement réussi pour un public au budget serré.La révision SUPER de la gamme RTX permet à NVIDIA de baisser sa gamme tarifaire tout en proposant de meilleures performances en jeu que ses grandes soeurs, à la fois sur le plan graphique et sur la fréquence d'images affichée.Cette nouvelle Freebox Delta était particulièrement attendue avec la promesse d'un son réalisé en partenariat avec Devialet et une multitude de services inclus. Malgré une offre d'abonnement parmi les plus chères du marché et quelques bugs persistants, ce nouveau Freebox Player est un hub multimédia complet pensé pour le très grand public.Parmi tous les véhicules conçus par Tesla, la Model 3 était la plus attendue. Après plusieurs modèles très haut de gamme, l'entreprise d'Elon Musk lançait sa première berline à un prix « plus abordable » pour le grand public. La marque a t-elle réussi son pari sans réaliser trop de compromis sur la qualité et les finitions ?Le P30 Pro a été l'un des smartphones les plus médiatisés de cette année 2019. Huawei s'est concentré sur la partie photo de son appareil et a ajouté un téléobjectif périscopique pour améliorer la qualité des clichés. Que ce soit au niveau de la puissance, de l'autonomie ou de la qualité d'écran, Huawei a réalisé un presque sans-faute.Le Redmi Note 7 est un smartphone très accessible et trouvable à moins de 200€ sur les différentes boutiques en ligne. Pour cet appareil, Xiaomi n'a pas conçu un foudre de guerre, mais un smartphone solide et suffisamment performant pour les besoins du quotidien.Xiaomi s'est attaquée également au milieu de gamme avec le Mi 9T, un appareil très impressionnant possédant un écran AMOLED sans bord, un triple capteur photo aux résultats très équilibrés et une batterie de 4 000 mAh pour une autonomie exceptionnelle dépassant allègrement la journée. Une référence dans sa catégorie !Avec le Honor View 20, la marque a souhaité monter en gamme. Ce smartphone, pas forcément surprenant sur le papier, surprend par sa puissance brute et sa fluidité tout bonnement exemplaire. L'autonomie est toute aussi excellente et si la partie photo est un peu en retrait, l'Honor View 20 reste un incontournable de cette année 2019.La Phantom Reactor avait un poids immense sur ses épaules : reproduire la qualité sonore tonitruante de sa grande soeur dans un format plus petit et à prix bien raisonnable. Malgré quelques réserves, notamment à propos de sa connectivité et des codecs intégrés, l'enceinte de Devialet est un produit unique et très puissant pour les amateurs de bon son.Tout aussi important pour Samsung que ses Galaxy S, le Galaxy A50 est le renouveau de la marque dans le secteur du milieu de gamme, aujourd'hui trusté par Huawei ou encore Xiaomi. Avec un appareil à la fois endurant et qui possède une partie photo de très grande qualité, le Galaxy A50 réussit son pari et s'impose comme l'un des meilleurs smartphones dans sa catégorie.