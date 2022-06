Test TerraMaster F4-423 : un NAS 4 baies puissant pour qui ne veux pas casser sa tirelire

En effet, avant d’entrer dans le détail du logiciel, il nous faut évoquer les entrailles du NAS et le choix, par TerraMaster, d’un Celeron N5105 en lieu et place du Celeron J3455 qui équipait le F4-422. Ce nouveau processeur Intel dispose de deux cœurs supplémentaires et de fréquences plus élevées (2,9 GHz contre 2,3 GHz en boost). De base, la mémoire vive est identique (4 Go DDR4-2133), mais un maximum de 32 Go (contre 8 Go) est autorisé au travers des deux slots SO-DIMM (un seul est libre).