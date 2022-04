TEST | TerraMaster F5-221 : un NAS 5 baies au rapport qualité/prix difficile à battre ?

De manière on ne peut plus classique, TerraMaster exploite cinq tiroirs ou « berceaux » pour les unités de stockage. Ils nécessitent d’employer des vis – un petit tournevis est d’ailleurs livré – et la mise en place sera donc un peu plus longue que chez Synology, mais rien de bien compliqué. Les berceaux sont en plastique peut-être un peu fin, mais le montage ne pose aucun problème (les disques les plus épais sont acceptés) et l’insertion dans les emplacements dédiés non plus.