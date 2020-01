Tencent souhaite racheter complètement Funcom

Conan Exiles, Dune...

Tencent continue d'étendre son empire

Source : PCGamer

En septembre 2019, Tencent était déjà devenu actionnaire majoritaire de Funcom, à 29 % de son capital, mais cela ne suffit plus au géant chinois : la dernière offre est un rachat total de l'éditeur et développeur norvégien.Ces dernières années, Funcom s'est bâti une réputation avec le développement du jeu à succès. Puis, depuis quelque temps, le studio s'est tourné vers une adaptation du roman, en monde ouvert. De quoi faire rêver beaucoup de joueurs, bien que le développement soit pharaonique.Tencent souhaite racheter les actions détenues par d'autres entités (17 couronnes norvégiennes soit 1,70 euro par action). Pour le P.-D.G. de Funcom, Rui Casais , c'est une aubaine pour le développement des prochains projets : «».serait le principal projet qui bénéficierait d'une telle opération. De plus grandes largesses seraient tolérées pour la période de production et il bénéficierait de moyens supplémentaires. Funcom a d'ailleurs demandé de concentrer les ressources sur le projetLe groupe est actionnaire majoritaire dans une ribambelle d'acteurs majeurs du jeu vidéo : Riot Games ), Supercell, Sharkmob ou encore Grinding Gear Games. On peut également citer le capital d'Epic Games (40 %), Ubisoft (5 %) ou encore Paradox (5 %).L'offre d'achat s'élève à 133,5 millions d'euros. Il y a de bonnes chances pour que l'opération se concrétise : le prix proposé par action représente une prime de 27,3 % par rapport au cours de clôture de l'action à la bourse d'Oslo. Pour Tencent, le secteur du jeu vidéo est désormais sa principale source de revenus . Les opérations se multiplient en direction des protagonistes du domaine, avec par exemple une volonté de développer des jeux aux côtés de Nintendo.