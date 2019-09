YouTube investit 100 millions de dollars dans la création de contenu à destination des enfants

YouTube investit (massivement) pour les enfants

Vers du contenu éducatif de qualité ?

Source : TechCrunch

Une somme qui sera déboursée sur trois années, et qui devrait permettre à la plateforme d'accueillir denotamment.Il y a quelques jours, on apprenait que Google allait revisiter sa plateforme YouTube Kids , inscrivant également une version web au programme. La plateforme, très prisée par les enfants, l'est également par les parents, qui peuvent généralement s'offrir quelques moments de répit grâce auxÀ ce sujet, Google vient d'annoncer le déblocage de, qui seront déboursés selon un programme triennal visant à» promet ainsi Google sur son blog officiel.devrait donner davantage de précisions concernant ces nouveaux contenus dans les semaines à venir.Rappelons que YouTube a également annoncé récemment la fin des publicités sur les vidéos destinées aux enfants . Une décision motivée notamment par une enquête menée par la(FTC) concernant une éventuelle infraction de YouTube envers les lois américaines de 1998 sur la protection de l'enfance.